Pfunds: Kollision forderte drei Verletzte

20.09.2018, 18:05 Uhr

Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam es auf der Reschenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Klein-LKW und einem PKW.

PFUNDS. Am 20. September 2018, gegen 05:00 Uhr lenkte ein 31-jähriger Pole einen Klein-Lkw auf der B180 Reschenstraße im Gemeindegebiet von Pfunds in südliche Richtung. Auf Höhe des Kilometer 18 geriet der Mann vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes mit dem Lkw auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der Pkw wurde über den Fahrbahnrand geschleudert und stürzte über eine Böschung. Dabei zogen sich die Insassen des Pkw, zwei Slowakinnen im Alter von 35 und 56 Jahren, schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Zams verbracht. Der Pole erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. (Quelle: Polizei)