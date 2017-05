Medaillenregen für den Turnverein Zams

11.05.2017, 15:50 Uhr

LaTuSch 2017: Die SportlerInnen holten Spitzenplatzierungen und sicherten sich das Ticket für die Bundesmeisterschaft.

Tolle Ergebnisse

ZAMS. Bei der Landeschüler- und Jugendmeisterschaft (LaTuSch) in Innsbruck glänzten die SportlerInnen des Turnvereins Zams mit Topplatzierungen. Es traten 175 AthletInnen in den Disziplinen Geräteturnen, Schwimmen und Leichtathletik an. Der Turnverein Zams startete mit 42 TurnerInnen in die Meisterschaft. Nach einem anstrengenden Tag wurden die SportlerInnen für ihr Training reichlich belohnt.In der Kategorie Jugend männlich holten sich Johannes Gabl, Lorenz Ehrlich und Simon Römer den 1. Platz und sicherten sich so das Ticket zur Bundesmeisterschaft in der Steiermark.Schüler weiblich erreichten Angiolina Raich, Ella Kaplja, Phoebe Schuler und Paula Senn den tollen 2. Platz.Bei den Schüler mixed platzierten sich Katharina Gabl, Lena Schlatter, Ellie Schuler und Manuel Schrott auf dem 4. Platz.Lena Volderauer, Larena Tschurtschenthaler, Hanna Schlatter, Sophie Handl und Eva Rudigier holten sich den 6. Platz.Den hervorragenden 1 .Platz gab es in der Kategorie Schüler männlich für Nevio Carpentari, Danio Tschurtschenthaler und Fabian Handl.In der Gruppe Jugend weiblich holten sich Lisa Stecher, Athina Tschurtschenthaler, Lea Grüner und Lena Köhle den tollen 2. Platz.Leni Kaplja, Anna Tilg, Elena Luchetta und Yara Sailer erreichten den 6. Platz.Auf dem 15. Rang platzierten sich Sarah Eiter, Verena Fröhlich, Viktoria Smirnova und Letizia Vuljaj.Einen Spitzenplatz holten sich Enrica Gardoni, Natascha Vlaski, Theresa Röck und Florian Gabl. Sie erreichten in der Kategorie Jugend mixed den 2. Platz.Den hervorragenden 3.Platz in der Gruppe Jugend 2 holten sich Leonie Wille, Martin Gabl, Andreas Gabl und Amir Kazimov.Die TurnerInnen Johanna Grüner, Hannah Wildbichler und Georg Schweighofer erkämpften sich in der „Offenen Klasse“ den 2. Platz.Georg Schweighofer erreichte mit seiner tollen Leistung von 175 Teilnehmern den 2. Platz!

Zufriedene TrainerInnen

Die TrainerInnen Melanie Schlatter-Hechenblaickner, Susanne Albertini, Martin Gabl, Andreas Gabl, Florian Gabl, Lisa Stecher, Yara Sailer, Sophia Hauser, Anna Morscher, Nathalie Venier sind sehr stolz auf die tolle Leistung ihrer Schützlinge und wünschen den TurnerInnen einen schönen, lustigen und sportlichen Sommer.