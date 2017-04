SVL-Schützenfest gegen Navis – 6:2

24.04.2017, 14:34 Uhr

Landesliga West

Die Zammer Schlatter-Elf unterstrich mit einem 1:3-Auswärtssieg gegen Axams ihre aktuelle Hochform. Die Gastgeber gingen nach 25 Minuten in Front, Dominik Schweisgut brachte den SVZ aber noch vor dem Halbzeitpfiff (45.) auf Augenhöhe – 1:1. Nach der Pause besorgte Fabian Thurner via Freistoß (59.) die erste Zams-Führung des Spiels, die die Gäste nicht mehr abgeben sollten. Kurz vor dem Ende (87.) machte Schweißgut mit Treffer Nummer zwei alles klar. Auch im kommenden Derby gegen die SPG Prutz/Serfaus (Freitag, 19:30) wollen die Zammer wieder mit voller Ausbeute vom Platz gehen.

Gebietsliga West

Bezirksliga West

1.Klasse West

2.Klasse West

Nach nur einem Punktgewinn im Frühjahr und der Derby-Niederlage gegen Prutz letzte Woche klappte es für den Ligaprimus aus Schönwies endlich mit einem „Dreier“ gegen Oberhofen. „Das war um vieles besser als zuletzt“, urteilte auch FG-Trainer Alex Kregar. In der Defensive sei man felsenfest gestanden und habe beinahe nichts zugelassen. „Back to the roots“, bezeichnete Kregar das „neue-alte“ System der Schönwieser, das heuer erstmalig zum Einsatz kam. Beide Treffer für die Oberländer erzielte Thomas Schmid (29., 34.). Die Gastgeber erzielten den Anschluss per Elfmeter mit dem Schlusspfiff (93.). Auch in den kommenden Wochen wird das Trainer-Duo Kregar-Moser auf den defensiveren Spielstil vertrauen: „Wir sind richtig motiviert für die nächsten Aufgaben“. Das nächste Spiel bestreiten die Oberländer gegen den SV Mils vor eigener Kulisse (Samstag, 17:30). „Da ist Mils aufgrund der aktuellen Form Favorit“, hält man im Lager der FG trotz des ersten Sieges den Ball flach.Die SPG Prutz/Serfaus ließ dem überraschenden 1:2-Derbysieg gegen Schönwies einen 1:0-Heimsieg gegen den SV Thaur folgen. „Das war ein super Spiel von den Jungs und ein verdienter Sieg“, war SPG-Trainer Alex Jäger voll des Lobes über seine Schützlinge. Einziger Wermutstropfen seien die vergebenen Chancen gewesen, die einen höheren Sieg verhinderten: „Wir hätten den Sack definitiv früher zumachen können“. Das Tor des Tages erzielte Johannes Heiss in der 57. Spielminute. Angesprochen auf die guten Ergebnisse der nahen Vergangenheit und das anstehende Derby gegen Zams (Freitag, 19:30) meinte Trainer Jäger: „Zams ist sicher Favorit, aber wir werden alles geben was wir haben“.Nach der 5:3-Niederlage gegen den Tabellenführer Innsbruck West am Osterwochenende, musste sich die Luchetta-Elf erneut geschlagen geben – und das, obwohl die Hausherren zur Halbzeit bereits mit 2:0 in Führung lagen. Florian Berger (2.) und Gabriel Hafele (36.) brachten die Farben der SPG nämlich nach 45 Minuten in eine vielversprechende Ausgangsposition. Nach dem Seitenwechsel entglitt den Gastgebern allerdings das Spiel, weswegen die Haiminger letztendlich mit 2:3 triumphierten und sprichwörtlich drei Punkte aus St. Anton „entführten“. Maßgeblichen Anteil an der Niederlage hatte laut SPG-Aussagen das schwache Schiedsrichter-Gespann mit krassen Fehlentscheidungen. „Aber gegen diese Entscheidungen ist man machtlos“, verlautbarten die Arlberger via Facebook. Chance zur Wiedergutmachung bietet sich dem SPG bereits am kommenden Samstag gegen Tarrenz (18:00).Der SV WinWin Landeck bleibt im Frühjahr weiterhin ohne Punktverlust! Die Hausherren dominierten das Spiel gegen den SV Navis und setzten sich schlussendlich – auch in dieser Höhe verdient – mit 6:2 durch. Ein Comeback nach Maß gaben nach Verletzung bzw. Sperre Daniel Beer und Patrick Wilhelm. Ersterer markierte binnen 25 Minuten einen Doppelpack zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Dem 2:1-Führungstreffer war ein kapitaler Eigenfehler in der SVL-Defensive zum 1:1 vorausgegangen. Die weiteren Treffer beim Kantersieg markierten der starke Thomas Kappacher (37., 63.), Dominic Haueis (56., Strafstoß) und Elias Eder (88.). Den Gästen gelang erst in der Nachspielzeit (90.) der zweite Treffer des Tages, der lediglich das Ergebnis korrigierte. Nächste Woche folgt ein Showdown mit dem aktuellen Tabellenzweiten Fulpmes (Samstag, 17:00). Schafft die Landerer-Elf dort einen Sieg, steigen die Chancen auf den Aufstieg enorm …„Wir können dieses Spiel gewinnen, wir können es aber auch verlieren“, bewertete FCP-Cheftrainer Gregor Eisenbeutl das torlose Remis gegen die SPG Ellbögen/Patsch als gerecht. „Ich bin aufgrund der Leistung stolz auf die Jungs, wir haben im zweiten Spiel in Folge die Null gehalten.“, bilanzierte Eisenbeutl zufrieden. Auch wenn nur ein Zähler auf dem Punktekonto dazukommt, sei das Remis in Ellbögen ein weiterer Schritt in Richtung Ziel - Klassenerhalt.Der SV Raiba Ried musste sich im Heimspiel gegen Grinzens mit 0:2 geschlagen geben. Die Radda-Elf rangiert weiterhin im Tabellenmittelfeld.Tore: Gabriel Schlatter (24.), Hannes Graber (65.), Peter Rudigier (89.)FC Grins – FC Fließ 1:1 (1:1)Tore: Erich Pöll (37.) bzw. Matthias Jäger (40.)Pitztal 1b – SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen 7:2 (5:2)Tore: Josef Pfeifer (5.), Daniel Lederle (20.)Vils 1b – Schönwies 1b 1:1 (0:1)Tor: Peter Hackl (45.)SPG Prutz/Serfaus – SV Franz Bouvier Stanz 3:1 (2:1)Tore: Stefan Bernhart (9.) , Eigentor (20.), Daniel Marktl (85.) bzw. Simon Albertini (35.)