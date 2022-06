Spannende Bewerbe bei der gestrigen Landesmeisterschaft der Kärntner Feuerwehren. Auch die Lavanttaler stellten ihr Können unter Beweis.



ST. ANDRÄ. Samstagmorgen wurde die Landesmeisterschaft der Kärntner Feuerwehren durch das Hissen der Bewerbsfahnen in Anwesenheit der Landtagsabgeordneten Claudia Arpa, des Bezirksfeuerwehrkommandanten Wolfgang Weißhaupt und der Vizebürgermeister Andreas Fleck und Maximilian Peter sowie mit dem geistlichen Segen von Bezirksfeuerwehrkurat Anselm Kassin offiziell eröffnet. Als Organisator trat heuer die FF St. Andrä in Erscheinung, die die Veranstaltung mustergültig am Sportplatz des SK St. Andrä über die Bühne brachte.

Erstmalig Damenwertung



An der 62. Landesmeisterschaft haben 63 Bewerbsgruppen der Aktiven, welche sich über die Bezirksbewerbe qualifiziert haben, in den einzelnen Wertungsklassen in „Bronze A, Bronze B, Silber A und Silber B“ teilgenommen. Erstmalig in der Geschichte des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes gab es eine reine Damenwertung, in welcher vier Bewerbsgruppen an den Start gingen.

1.300 Teilnehmer



In Summe haben bei diesem Großereignis über 1.300 begeisterte Wettkämpfer die Schlagkraft der Kärntner Feuerwehren unter Beweis gestellt. "Es ist schön, die Kärntner Feuerwehrfamilie wieder vereint im Bewerbsgeschehen zu sehen und die Schlagkraft der Kärntner Feuerwehren wurde einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt" sagte Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin.

Großartige Leistung der Bewerbsgruppe der FF Reichenfels-St. Peter.

Sieger in zwei Bewerben



Nach einem spannenden Wettbewerb wurden die Sieger gekürt. Dabei gab es auch für zwei Lavanttaler Wehren Grund zur Freude: In der Kategorie "Trockenbewerb nach ÖBFV" sowie in der Kategorie "Bronze B" wurde die FF Reichenfels-St. Peter zum Sieger gekürt. Im Mannschaftsbewerb landete die FF Granitztal auf Platz zwei, wobei sie nur ein Punkt vom Sieger, der FF Hühnersberg, trennte.

Im Mannschaftsbewerb landete die FF Granitztal mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz zwei.

Die FF Granitztal hat Grund zum Feiern.

Jugend vorn dabei



Auch der Kärntner Feuerwehrnachwuchs ging mit 700 Feuerwehrjugendmitgliedern an den Start. Die Teilnehmer des 17. Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerbes gingen ebenfalls an ihr Leistungslimit. Dabei gab es für die Jugendgruppe der FF Reideben einen dritten Platz im Gruppenbewerb Bronze. Im Einzelbewerb Bronze A (10 bis 11 Jahre) schaffte es Emanuel Vallant von der FF St. Stefan auf den hervorragenden sechsten Platz. Maximilian Kainz von der Jugendgruppe der FF Wolfsberg landete in derselben Kategorie immerhin auf dem 14. Platz (bei 86 Teilnehmern).