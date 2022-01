Ein Fall von Urkundenfälschung am Arbeitsplatz: Eine Frau wies sich gegenüber ihren Vorgesetzten als geimpft aus. Die Covid-Impfzertifikate waren jedoch gefälscht.

LAVANTTAL. Im Zuge einer COVID-Kontrolle am Arbeitsplatz wies sich eine 52-jährige, in einem Seniorenheim im Bezirk Wolfsberg beschäftigte Frau am 9. Jänner 2022 gegenüber ihrer Vorgesetzten mit zwei gefälschten Covid-Impfzertifikaten aus. Die Frau gab an, die Zertifikate in einer Impfstraße in Rumänien erworben zu haben, ohne sich impfen zu lassen. Sie wurde angezeigt.