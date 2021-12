Die Schüler der VS St. Andrä nutzten die Schneefälle im Dezember in vollen Zügen aus.

ST. ANDRÄ. Erstmalig in der "Langlauf-Geschichte" der Volksschule (VS) St.Andrä startete das Vergnügen auf der Loipe heuer vor Weihnachten. Frau Holle schüttete ordentlich die Betten aus, sodass Loipen-Meister Alfred Maier wunderbare Spuren ziehen konnte. Das Equipment für 45 Kinder wurde ebenso hergerichtet. Schüler aus den vierten Klassen sowie der zweiten Klasse trainierten bereits im Schulhof, um ab Mitte Dezember ihr Können auf der Loretowiese unter Beweis zu stellen. Auch Schüler der ersten Klassen waren mit dabei und bis zum Jahresende schafften es noch alle 134 Schüler der VS St. Andrä auf die Loipe. Direktorin Melitta Sokoll stand ihnen mit Rat und Tat zur Seite.