PREITENEGG. Am Stefanitag gegen 18:10 Uhr brach auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Gemeinde Preitenegg, unmittelbar an der Südseite des Wohnhauses, in einem aus Holz errichtetem Hackschnitzellager ein Brand aus. Der Brand wurde vom 66-jährigen Altbauern entdeckt, der die Flammen bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr mit einem Gartenschlauch unter Kontrolle halten konnte. Nach Eintreffen der FF Preitenegg, Bad St. Leonhard und Pack konnte das Hackschnitzellager entleert und die restlichen Glutnester gelöscht werden. Die Brandausbruchsstelle befindet sich vermutlich im Bereich eines Absaugrohres, welches sich im Keller des Hauses befindet und in das Hackschnitzellager führt. Weitere Erhebungen diesbezüglich sind noch zu führen. Der Sachschaden beträgt vermutlich mehrere tausend Euro.