Die Tage bis zum Jahreswechsel sind nun endgültig gezählt. Viele Ereignisse prägten die letzten zwölf Monate.

LAVANTTAL. Das Jahr 2021 geht in das Finale: Die Woche Lavanttal lässt das Jahr nun mit einigen Aufregern Revue passieren.

Eine Höhle entdeckt

Im Bereich Ruden fanden sechs Lavanttaler Taucher eine unerforschte Höhle, die im Österreichischen Höhlenkataster nicht registriert war. Bei ihren Erkundungen stießen Christian Hafner, Monika Mokina, Johannes Primus, Hans Jäger, Stefan Bauer und Manuel Vogt auf ein 20 Meter hohes Portal, dem ein 20 bis 25 Meter langer Hohlraum folgt. Die Entdeckung sorgte in der Taucherszene in ganz Österreich und sogar Slowenien für Aufmerksamkeit.

Erster Windpark Kärntens

Im Februar heizte eine Fotomontage von geplanten Windrädern auf der Peterer Alpe in Reichenfels den Wahlkampf ein. Seitdem laufen auch Messungen: Im September wurde zusätzlich ein 84 Meter hoher Windmessmast errichtet. Spätestens im Herbst 2026 sollen die geplanten acht Windräder in Betrieb gehen. Im Juli ging auch der Spatenstich für insgesamt acht Windkraftanlagen auf der Steinberger Alpe und Soboth über die Bühne. Die Windräder im Süden sind somit Vorreiter in ganz Kärnten.

Tischlermeister ist Ortschef

Ende Februar hielten die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen das Tal in Atem. Die größte Wende gab es dabei in Lavamünd: Die rote Absolute ist Geschichte, denn der Tischlermeister und Polit-Quereinsteiger Wolfgang Gallant sicherte sich den Wahlsieg mit 59,15 Prozent. Zudem ist seine Bürgerliste im Gemeinderat die stimmenstärkste Partei.

Großbrand bei Mondi

Am 29. April sorgte der Brand bei Mondi Franschach für Aufsehen: 92 Feuerwehrmänner kämpften gegen die Flammen, die Folge einer Überhitzung mit Explosion waren. Ein Kamerad hat sich im Rahmen des Einsatzes die Fingerkuppe des Mittelfingers abgetrennt. Ansonsten gab es zum Glück keine Verletzten.

ATV-Team zu Gast im Tal

Walter Pletz mischte bei der heurigen 18. Staffel von der ATV-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" mit. Bei der Suche nach der Herzensdame ging der urige Reichenfelser aber leider leer aus. Dennoch sorgte sein TV-Auftritt im Tal für Gesprächsstoff.

Skandal um Koralpe

Am 24. Juni ließ Dietmar Riegler, Inhaber der SW Koralpe, eine Bombe platzen: Da mit den Grundstückseigentümern, der IF Forst- und Gutsverwaltungs GmbH (Alleingesellschafterin Ingrid Flick), keine Einigung für Zukunft des Skigebietes erzielt werden konnte, teilte sein Anwalt das Aus für den Betrieb am Wolfsberger Hausberg mit. Nach langen Diskussionen und dem Rückzug Rieglers konnte der Skibetrieb aber durch die neugegründete Koralm Schi GmbH um Geschäftsführer Rudolf Kores nun doch gerettet werden. In dieser Saison sind die Schlepplifte in Betrieb, die Burgstallofenbahn steht still.

Pfarrer über 12.000 Impftote

Im Sommer sorgte Preitenegg international für mediales Aufsehen: Der ehemalige Pfarrer Eugeniusz Subocz schrieb im Pfarrblatt in Bezug auf die Covid-Pandemie von "Impf-Euthanasie", "Genozid" und "impfwütiger Verbrecherbande". Seit November ist Dieudonné Mavudila-Bunda nun Pfarrprovisor in Preitenegg und Theißenegg.

488,2 Kilogramm gezüchtet

Gigantisch sind die Ausmaße des „Atlantic Giant“-Kürbis, mit dem der Hattendorfer Horst Jöbstl bei der Staatsmeisterschaft im Oktober brillierte. Der schönste Kürbis Österreichs und der schwerste Kärntens ist sein ganzer Stolz.

Personal am Limit

Auch in Wolfsberg machte der Gesundheitssektor auf die prekäre Lage in den Spitälern aufmerksam. Bei der Protestaktion vor dem LKH Wolfsberg war im November einiges los. Weitere Aktionen sind geplant.

