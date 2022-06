Eine kräftige Unwetterfront zog am Montagabend über Kärnten. Das Epizentrum lag laut bisherigen Informationen in der Gemeinde St. Paul im Lavanttal. Eine historische Fensterfront im Stift St. Paul wurde durch Hagel stark beschädigt.

ST. PAUL. "Die Feuerwehr, die gesamte Belegschaft, die ganzen Mönche: Wir sind alle gerade am Wegräumen, am Abdichten, damit wir die nächste Front schaffen", so ein fassungsloser Pater Nikolaus Reiter im Gespräch mit MeinBezirk.

Hagel zerstöre historische Fenster

Die gesamte Südseite des Stifts wurde vom Hagel stark in Mitleidenschaft gezogen. Reiter: "Die Barockverglasung der Stiftskirche ist durchschlagen. Wir haben schon alles in die Wege geleitet. Der Restaurator wird den Schaden am Dienstag begutachten." Reiter weiter: "Die gesamte Südseite mit Blick zum Barockgarten ist beschädigt. Genauso das Stiftsmuseum und der Hofrichtertrakt mit dem Atrium." Frisch restauriert wurde der Marien-Altar in der Stiftskirche. Durch die beschädigten Fenster ist er nun der Witterung ausgesetzt.

"Noch nie erlebt"

Nikolaus Reiter kam am Montagabend von Klagenfurt nach St. Paul. "Ich habe gar nicht nach St. Paul hereinfahren können. Im Ort ist alles vermurt, wie man es von Gebirgstälern kennt. Ich bin jetzt zehn Jahre in St. Paul, aber so ein Unwetter habe ich noch nie erlebt."

Großeinsatz

Derzeit stehen 15 Feuerwehren des Unteren sowie auch des Mittleren Abschnittes mit rund 380 Mitgliedern im Gemeindegebiet St. Paul im Dauereinsatz. Die Einsatzliste umfasst an die 50 Einsatzadressen, die abgearbeitet werden müssen. Der Krisenstab rund um Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Weißhaupt mit dem Abschnittskommandanten Gerald Sulzer sowie Bürgermeister Stefan Salzmann und Vize-Bürgermeister Adi Streit koordinieren die Einsatzleitstelle. Die neuerliche Unwetterfront erschweren zusätzlich die Einsatzabwicklung. Stark betroffen ist der Bereich Schwarzviertl, wo mehrere Objekte zur Evakuierung drohen, falls die nächste Welle wieder stärker ausfällt.