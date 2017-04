Über dem Wiener Prater, muss die Aussicht wohl grenzenlos sein!

28.04.2017, 23:08 Uhr

Für die vielen Attraktionen im Wiener Prater, werden günstige Ticket-Kombinationen angeboten.Am 1. Mai 2017 findet im Prater das große Maifest statt (Eintritt frei) und am Abend gibt es ein großes Feuerwerk. (www.prateraktiv.at)Am 10. Juni 2017 haben die Fans von Star Wars ihren großen Tag. Am SCI-FI-DAY verwandelt sich der Wiener Prater in eine andere Galaxie.Bei schönem Wetter, kann jeder Besucherlnnen auch einen gemütlichen Nachmittag auf der Kaiserwiese verbringen.