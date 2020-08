LILIENFELD/BEZIRK. (srs) "Viele Kinder können daheim nur minimal unterstützt werden und waren während der Schulschließung aufgrund der COVID-19-Pandemie schlecht oder gar nicht zu erreichen. Für diese Schüler bietet das Projekt "Sommerschule" eine gute Möglichkeit Versäumtes nachzuholen und dabei auch Spaß am Lernen zu haben", resümiert Sommerschulleiter Christoph Endl im Gespräch mit den BEZIRKSBLÄTTERN. Neben Sprach-, Grammtik- und Rechtschreibförderung steht vor allem die Projektarbeit im Fokus. "Die Kinder erstellen Podcasts, kochen, experimentieren und musizieren oder gestalten Motive für ein Kunstprojekt. Wir haben sogar unseren eigenen Sommerschule-Song", freut sich der Pädagoge. Einquartiert ist die Sommerschule in der VS Lilienfeld. Unterrichtet werden die Kinder von 5 Lehramts-Studentinnen und drei Lehrpersonen, die sich freiwillig gemeldet haben. Krönendes Abschlussprojekt wird der von den Kindern neu gestaltete Hochwasserschutz sein, den die Schüler am Freitag feierlich präsentieren werden.