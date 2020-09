Im Rahmen des Puckinger Bauernmarkts die Landjugend Pucking ihr Kochbuch mit Schmankerln aus der Region.

PUCKING (red). Der Puckinger Bauernmarkt bot vergangenen Samstag die perfekte Bühne, um das neueste Projekt der LJ Pucking zu präsentieren. Auf 120 Seiten finden Interessierte sowohl leckere Rezepte als auch Einkaufstipps aus der Region. "Zudem enthält es einen Saisonkalender für Gemüse, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig der saisonale Konsum ist, um alle Lebensmittel aus der Region genießen zu können", betont Mathias Pelz- eder, Leiter der Landjugend Pucking.

„Kleinen Beitrag leisten, ohne dass dabei der

direkte Kontakt notwendig ist"

Insgesamt 20 Mitglieder haben bei dem Buch mitgearbeitet. "Wir haben uns überlegt, wie man in der Corona-Zeit ein Projekt auf die Beine stellen kann, indem jedes Mitglied von zu Hause aus selbst einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, ohne dass dabei der direkte Kontakt notwendig ist", erklärt Pelzeder die Beweggründe für das Buch. „Der Reinerlös des Projekts kommt dem Puckinger Hilfsfonds zugute. Das Geld hilft in Not geratenen Puckingern diverse Lebenskrisen bewältigen zu können. Diese regionale Unterstützung ist uns als Landjugend Pucking ein besonderes Anliegen.“

Spielverderber Corona

Generell ist die Planung von Aktivitäten heuer schwer: „Wir haben uns im Frühjahr bereits zusammengesetzt, um einen groben Jahresplan zu erstellen, allerdings wurde dieser durch die Corona-Krise ziemlich auf den Kopf gestellt. Zurzeit planen wir Veranstaltungen, die im Freien stattfinden können, um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Leider können wir die Termine aber immer nur sehr kurzfristig für unsere Mitglieder bekanntgeben, da wir große Rücksicht auf kommende Entwicklungen nehmen müssen", so Pelzeder. Weitere Informationen zur Landjugend Pucking findet man online unter landjugend-pucking.at.