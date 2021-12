Die Jugendpalette bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besucher für die Unterstützung beim Glühweinstand. Wir konnten Dank ihrer Unterstützung einen Reinerlös von € 820,- erreichen.

Mit Freude können wir diesen Betrag an die Stadt Pfarre Traun übergeben. Die sich auch in diesem Jahr wieder persönlich um die Verteilung der Spenden an bedürftige Trauner und Traunerinnen kümmert.

Einen riesen großen Dank an all unsere ehrenamtlichen Helfer, die jedes Jahr unsere interne Weihnachtsfeier für diese Aktion opfern und so einen wesentlichen Teil für eine gelungene Veranstaltung beitragen. Wir freuen uns schon wieder auf 2020.

Wir wünschen allen eine schöne und erholsame Zeit.