Bestatter Paul Jiresch vom Beerdigungsinstitut Komet in Ansfelden über Trauerbewältigung und Bestattungstrends.

Welche Bestattungsformen gibt es?

Jiresch: Also, für mich gibt es drei grundlegende Bestattungsarten : 1.die Erdbestattung, 2. die Feuerbestattung und 3.die Gruftbestattung. Während die zwei ersten den Sinn der Vergänglichkeit zeigen und eine Zurückführen in denn ewigen Kreislauf der Natur, bietet die Gruftbestattung den Weg für die unter uns die nicht nur die Erinnerung sonder auch den Leib möglichst lange bewahren möchten. Jeder von uns muß für sich persönlich entscheiden, wieviel erinnern und wieviel vergessen er haben möchte. Die extremen Enden verkörpern hier sicher die Ägypter mit Pyramiden und Mumien auf der einen Seite und das namenlose Asche verstreuen auf der anderen.

Welche Bestattungsformen liegen im Trend und warum?

Tatsächlich ist die Feuerbestattung in Oberösterreich die vorherrschende Bestattungsform. Vorallem in den dicht besiedelten Gebieten, also in den Städten und Ballungsräumen.

Allerdings hat in den vergangenen Jahren die Erdbestattung wieder etwas zugenommen.

Geschichtlich gesehen ist bei uns ein Nebeneinander dieser beiden Formen üblich, mit wechselnden Verhältnissen. Die Gruftbestattung war und ist stets eine relativ seltene Form.

Zu beachten sind nicht nur Kultur und Tradition, sondern die persönlichen Aspekte der Verstorbenen und ihrer Familien. In meiner Firma werten wir dies höher als eventuelle gesellschaftliche Verpflichtungen.

Wie unterstützt hier der Bestatter die trauernde Familie?

Wir, als Bestatter, sind als Begleiter an der Seite unserer Kunden, klären alle Fragen und nehmen alles was geht an Arbeit ab. Wenn ich sage mit Rat und Tat, dann meine ich das so. Wenn Sie jemand an Ihrer Sete haben möchten, für die Nachtwache am Sterbebett Ihrer Mutter zuhause, dann machen wir das. Die wichtigste Information für die Hinterbliebenen ist : "Lassen Sie sich Zeit".

Wie läuft das gesamte Procedere ab?

Der Ablauf ist ganz einfach : Rufen Sie den Bestatter Ihres Vertrauens an! Wir vereinbaren ein Treffen bei Ihnen zuhause oder in einem unserer Büros. Wir erklären Ihnen jeden Schritt und begleiten Sie dabei.

Mit welchen Kosten ist bei einer Beerdigung zu rechnen?

Die Kosten für eine Beerdigung unterscheiden sich je nach Friedhof SEHR stark.

Von Bestatterseite haben wir schon Beerdigungen knapp über 2.000 Euro abgewickelt.

Feuerbstattungen auch knapp darunter. Nach oben gibt es naturgemäß keine Grenze. Särge über 6.000 Euro und komplette Musikgruppen für mehrere tausend Euro, seien hier nur als Beispiele erwähnt, ebenso Sonderwünsche wie Mumifizierung, Habsburgerartige Beisetzungen, etc.

Mit welchen Herausforderungen musste/muss wann während der Corona-Pandemie fertig werden?

Die für mich schlimmste Coronamaßnahme der Regierung, die ich im übrigen nicht gewählt habe, war die Beschränkung der Trauergäste bei Feiern. Im schlimmsten Fall, Frühjahr 2020 waren nur vier Trauergäste erlaubt. Daß man Menschen die Möglichkeit sich zu verabschieden nimmt, hat mich persönlich belastet und auf die Begündung dieser menschenverachtenden Anordnung warte ich bis heute.

Was muss als Mensch mitbringen, um in einem Bestattungsunternehmen arbeiten zu können?

Um in einer Bestattung zu arbeiten, muß man ein großes Maß an Empathie mitbringen. Gleichzeitig muß man eine gewisse Abgebrühtheit haben. Man muß ein ethischer Kaufmann sein. Es ist klar, daß man seine Dienste verrechnen muß, man darf aber dem Kunden, der sich in einer emotionalen Ausnahmesitaution befindet, nicht wahllos Produkte aufschwatzen.