Gegen 00.42 Uhr, am 26. Mai, wurden die Feuerwehren Axberg, Breitbrunn, Hart, Hörsching, Leonding, Oftering, Pasching, Schönering, Traun, Betriebsfeuerwehr Nettingsdorfer sowie die Freiwillige Feuerwehr Marchtrenk nach Pasching gerufen. Insgesamt bekämpften mehr als 150 Feuerwehrleute den Großbrand.

PASCHING. Um 00.30 Uhr schlug ein Motorradfahrer Alarm, er wurde auf das Feuer aufmerksam und alarmierte die Einsatzkräfte. Schon auf der Anfahrt war ein Feuerschein ersichtlich – die Flammen schlugen Meterhoch aus der Halle – und es wurde unmittelbar die Alarmstufe 2 ausgelöst. „Beim Eintreffen der Feuerwehren stand ein Teil der weitläufigen Halle bereits in Vollbrand. Es hat während unserer Aufbauarbeiten in der Halle durchgezunden und die ist dann schlussendlich in Vollbrand gestanden“, schildert Wolfgang Meindl, Einsatzleiter der Feuerwehr Pasching, die Situation vor Ort.

„Übergreifen des Feuers

konnte verhindert werden“

Meindl: „Wir haben aber unter Einsatz aller Kräfte quasi verhindern können, dass das Feuer überschlägt in die nächste Halle. Es sind in der Halle mehrere Firmen, das machte es etwas schwierig. Unter anderem auch eine Kfz-Werkstatt, daher kamen die Explosionen von den Gasflaschen, die darin gelagert waren.“

„Gute Besserung den verletzten Feuerwehrleuten“

Abschnittsfeuerwehrkommandant Reinhold Stotz bedankt sich bei der Polizei, der Rettung uns seinen Feuerwehrleuten für das gute Zusammenspiel aller Kräfte: „Alle haben die Situation in der Nacht perfekt, wie nach dem Lehrbuch – gemeistert.“ Den zwei verletzten Feuerwehrleuten wünscht Stotz eine baldige Besserung. Aktuell stehen vor Ort noch Aufräum- und Ablöscharbeiten am Programm. Der Artikel wird laufend aktualisiert.

