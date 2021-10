Die Freiwilligen Feuerwehren Ansfelden, Freindorf, Nettingsdorf sowie die Betriebsfeuerwehrwehr Nettingsdorfer Papierfabrik AG Co Kg wurden am 7. Oktober, um 15.44 Uhr, zu einem Kellerbrand in den Stadtteil Haid gerufen.

ANSFELDEN. Eine Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich wurde vor Ort wahrgenommen. Von einem Atemschutztrupp konnte der Brandherd im Keller eines Mehrparteienhauses rasch lokalisiert und gelöscht werden.

Mehrparteienhaus wurde evakuiert

Aufgrund der Rauchentwicklung wurden die Bewohner des Mehrparteienhauses evakuiert. Der Kellerbereich und das Stiegenhaus wurden anschließend belüftet. Das betroffene Kellerabteil wurde vorläufig gesperrt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Einsatz standen die Einsatzkräfte des Pflichtbereiches Ansfelden, die Polizei sowie das Rote Kreuz für rund 2 Stunden.