"Schmeißen nicht mit Geldscheinen herum"

04.05.2017, 08:02 Uhr

BEZIRK (red). "Wieder einmal hat die AK mit dieser Aktion bewiesen, worauf es ihr wirklich ankommt: Um eine gezielte Vergiftung der Zusammenarbeit der Sozialpartner. Hier geht es nicht etwa um den Schutz der Arbeitnehmer, hier geht es vielmehr darum, die Stimmung, die in unserem Land derzeit herrscht, noch weiter anzuheizen. Gut gegen Böse, Arm gegen Reich, Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber", betont Benischko. In diesem inszenierten Klassenkampf gäbe es laut dem WKO-Bezirksobmann keinen Platz für ein faires Auseinandersetzen mit den Problemen auf beiden Seiten. "Im Gegenteil zu dem, was die AK uns allen hier weismachen will, werfen wir Unternehmer nicht mit unseren Geldscheinen herum. Wir sind damit beschäftigt, einen Betrieb zu führen, oftmals unter extrem schwierigen Bedingungen", unterstreicht Benischko.

"Nur gemeinsam"

Missgunst untereinander zu säen, würde auf Dauer nichts weiterbringen. Weder die eine, noch die andere Seite könne davon profitieren. "Es ist nun mal Fakt, dass keiner ohne den anderen existieren kann. Wo keine Arbeitgeber sind, gibt es auch keine Arbeitnehmer. Wir sollten versuchen, konstruktiv zusammenzuarbeiten und unsere Probleme gemeinsam zu lösen. Das ist nur mit Wertschätzung und Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten möglich", so Benischko.