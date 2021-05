Die Sanierung des Südbahnhofmarktes ist beinahe abgeschlossen. Nun geht es um die Adaptierung des Pferdeeisenbahngebäudes als Markthalle. An einem Konzept dafür wird gearbeitet.



LINZ. Rund zwei Millionen Euro kostete die Generalsanierung des Südbahnhofmarktes. In drei Bauetappen wurde zuerst das Areal des Wochenmarktes, dann der Gehwegbereich an der Kantstraße und zuletzt im gesamten Innenbereich des Marktes die Beleuchtung sowie die Stromversorgung inklusive Stromentnahmepoller erneuert. Die budgetierten Kosten konnten somit eingehalten werden.

Konzept für neue Markthalle

Als Nächstes soll ein Konzept zur Nachnutzung des Pferdeeisenbahngebäudes als Markthalle ausgearbeitet werden. "Damit könnte der beliebte Markt erweitert und ausgebaut werden", sagt Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP). Erste Überlegungen dazu wurden bereits gestartet.

Weitere aktuelle Meldungen aus Linz lesen Sie hier.