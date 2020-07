Das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel ist jetzt bis Ende August auf Tour. Besucht werden 20 Kinderbetreuungseinrichtungen, wobei das Kulturprogramm für die Kinder kostenlos zugänglich ist.

LINZ. Mit der Kinderkultour des Linzer Kinderkulturzentrums Kuddelmuddel ist am 21. Juli eine Initiative von Bürgermeister Klaus Luger und LIVA-Direktor Dietmar Kerschbaum angelaufen. Bis Ende August werden jetzt 20 Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Linz mit einem Kulturprogramm vor Ort versorgt. Begonnen wurde mit Brennholz.Rocks, einem Kinderliedermacher, und dem Figurentheaterstück "Zack Prack! Ein Drache zum Verlieben!". Darüber hinaus werden Theater, Akrobatik und Clownerie geboten.

„Mit der stadteigenen Kultureinrichtung LIVA und dem Intendanten Dietmar Kerschbaum, der sich mit seinem Team um die Umsetzung kümmerte, konnte für diese tolle Idee sogleich ein Partner gefunden werden. Auch die teilnehmenden KünstlerInnen, die es in dieser Phase noch immer sehr schwer haben, werden damit unterstützt“, meint der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).

LIVA übernimmt die Kosten

Die Veranstaltungsgesellschaft LIVA übernimmt die Kosten, weshalb die Veranstaltungen für die Kinder der jeweiligen Einrichtung kostenlos abgehalten werden können.

Manfred Forster, Leiter des Kinderkulturzentrums Kuddelmuddel, spricht von einem "persönlichen Anliegen, den Kindern in dieser herausfordernden Zeit ein kulturelles Erlebnis zu schenken": „Die Kinder mussten in dieser herausfordernden Zeit schon so oft auf soziale Erlebnisse und vor allem auf kulturelle Erlebnisse verzichten. Darum ist es mir ein wichtiges persönliches Anliegen hier einen Akzent zu setzen und Kindern ein kulturelles Erlebnis zu schenken und auch den Alltag in den Betreuungseinrichtungen mit einer Abwechslung aufzulockern“, führt er aus.