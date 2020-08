Die andauernden Regenfälle im Land haben auch die Pegelstände der Donau steigen lassen. Der vorübergehende Höhepunkt wird in der Nacht auf Mittwoch erreicht.



LINZ. Die Niederschläge sollten im Laufe des Dienstagnachmittags langsam abklingen. Die stark angespannte Lage am Inn wirkt sich auch auf die Donau aus. Stand Deinstag, 14 Uhr beläuft sich der Donaupegel auf knapp 500 Zentimeter – das ist ein Meter mehr als der Fluss normalerweise im Mittel führt.

Vorsichtige Entwarnung für Linz



Mit dem Pegelstand von fünf Metern ist auch die erste Vorwarnstufe an der Donau bei Linz erreicht. Da die starken Regenfälle im Tagesverlauf nachlassen, kann wohl vorsichtige Entwarnung für Linz gegeben werden. Der Hydrografische Dienst des Landes Oberösterreich sagt für Linz einen Pegelhöchststand von 600 Zentimetern in der heutigen Nacht voraus. Zum Vergleich: Beim letzten großen Hochwasser in der oö. Landeshauptstadt stieg der Donaupegel auf 891 Zentimeter. Im Jahr 2002 waren es 819 Zentimeter. Der 2007 errichtete mobile Hochwasserschutz entlang der Donau in Alt-Urfahr ist auf ein Hochwasserereignis bis zu 10 Metern ausgelegt.

Einen laufend aktualisierten Überblick über die Lage in Oberösterreich finden Sie hier.





Mehr zum Thema

Fünftel des heutigen Stadtgebiets überflutet