Die Polizei hat von 28. auf 29. Mai 2021 im Bezirk Linz-Land sowie in der Stadt Linz verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt – besonders hinsichtlich Geschwindigkeitsübertretungen, Lärm sowie technischen Umbauten an Fahrzeugen.

LINZ, LINZ-LAND. 241 verkehrstechnische Übertretungen haben die Beamten dabei festgestellt und infolge dessen 124 Organmandate ausgestellt und 117 Anzeigen erstattet. Außerdem stellte die Polizei 39 Übertretungen der Covid-19-Maßnahmen fest, wobei es zu 23 Organmandaten und 16 Anzeigen gekommen ist.

Was Geschwindigkeitsübertretungen betrifft, so fielen zwei Lenker besonders auf: Ein Autofahrer war mit 129 Kilometern pro Stunde in der 60 km/h-Beschränkung auf der B139 in Leonding unterwegs. Ein weiterer Lenker fuhr auf der B1 in Traun in einer 70er-Zone 159 km/h. Beiden Fahrern wurden die Lenkberechtigungen an Ort und Stelle abgenommen.

Ein Lenker war außerdem mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeug unterwegs und vier Lenker wurden wegen Fahrens eines Kraftfahrzeuges in einem durch Alkohol beeinträchtigen Zustand abgestellt – zwei dieser Lenker mussten ihren Führerschein sofort abgeben.

Allein in der Stadt Linz 27 Covid-Strafen

Bei einem Verkehrsplanquadrat in Linz wurden bei neun verkehrstechnischen Übertretungen sieben Anzeigen ausgesprochen. Hinzu kommen zwei Anzeigen wegen Störung der Ordnung, zwei Anzeigen wegen Anstandsverletzungen und rund 27 Anzeigen im Zusammenhang mit Covid-Übertretungen. In einer 30er-Beschränkung wurde zudem ein Lenker mit 87 km/h erwischt.