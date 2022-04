Zum ersten Mal findet am 30. April 2022 die Lange Nacht der Bibliotheken in Oberösterreich statt. Die Linzer Stadtbibliothek Linz beteiligt sich mit einem umfangreichen Programm für Jung und Alt. Lesungen, Workshops, ein Bücherflohmarkt und eine Filmvorführung warten auf interessierte Besucher.

LINZ. Los gehts im Wissensturm um 15:00 Uhr mit einer Lesung von Kinderbuchautor Heinz Jansch. Um 19:00 Uhr präsentiert dann Beate Maxian aus ihren neuen Krimi "Ein letzter Walzer". Maxian leitet außerdem einen Schreibworkshop für interessierte Nachwuchsautoren.

Kooperation mit Crossing Europe Festival

Auch alle Cineasten kommen bei der Veranstaltung auf ihre Kosten. In Zusammenarbeit mit dem Crossing Europe Festival wird ab 19:30 Uhr, der bei der Berlinale 2019 prämierte Film " Gott existiert, ihr Name ist Petrunya" gezeigt. Außerdem gibt es ab dem 30. April, eine Woche lang einen Bücherflohmarkt im Foyer des Wissensturms. Die "Lange Nacht der BibliOÖtheken" in der Linzer Stadtbibliothek findet bei freiem Eintritt statt. Für manche Programmpunkte muss mas, wegen beschränkter Plätze online voranmelden.