Die Linzer SPÖ hat mit Anna Weghuber und Harald Katzmayr zwei Neuzugänge für die Gemeinderatswahl im Herbst präsentiert. Beide Quereinsteiger bekommen sichere Listenplätze.

LINZ. Der Reformprozess der Linzer SPÖ trägt neue Blüten. Mit der Pädagogin Anna Weghuber und dem Gastronomen Harald Katzmayr kandidieren zwei Quereinsteiger bei der Gemeinderatswahl auf den prominenten Listenplätzen 4 und 5.

"Pädagogin mit Herz"

Anna Weghuber, Jahrgang 1987, unterrichtet an der Otto-Glöckel-Schule und am Gymnasium der Kreuzschwestern. Nebenbei betreibt sie den Bildungspodcast "EduFunk" und ist in verschiedenen Initiativen zur Förderung von Schulkindern engagiert. Sie soll in die SPÖ-Fraktion vor allem digitale Kompetenz im Bildungsbereich einbringen. "Ich sehe das als Chance, endlich etwas zu tun", so Weghuber. Ihr Ziel: die digitale Bildungsoffensive in Linz vorantreiben.

"Einer, der Innenstadt lebt"

Harald Katzmayr, Jahrgang 1961, ist vielen Linzern noch aus dem "Vanilli" bekannt. 2010 machte sich der Szene-Wirt mit dem Restaurant "Pianino" selbständig. Katzmayr ist im Vorstand des Linzer Cityring und soll Wirtschaftskompetenz, vor allem die Innenstadt betreffend, einbringen. "Einer, der Innenstadt lebt", sagt Luger über den neuen Kandidaten.

"Spektrum der Sozialdemokratie erweitern"

Luger sieht Weghuber und Katzmayr nicht als klassische Quereinsteiger, da sie sich schon vor der Politik in ihren Themenbereichen engagiert haben. Auch betont er die Bedeutung der sicheren Listenplätze. "Wir möchten nicht kurzfristig Wählerstimmen maximieren, sondern das Spektrum der Sozialdemokratie erweitern", so Luger. Das zeige, dass die beiden Quereinsteiger nicht auf Kampfmandate gereiht wurden.

Noch sind aber beides nur Vorschläge. Das letzte Wort hat die Bezirksparteikonferenz der SPÖ am 8. Juni.