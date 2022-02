Für eine gute Vereinbarkeit von Job und Familie zu sorgen, macht sich auch für Arbeitgeber bezahlt. Das Steuerberatungs-Unternehmen LeitnerLeitner geht mit gutem Beispiel voran.

LINZ. "Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist Teil der DNA des Unternehmens", sagt Lothar Egger vom Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-Unternehmen LeitnerLeitner. "Besonders am Herzen lag uns die Einführung einer betriebseigenen Kinderbetreuung", so Egger. LeitnerLeitner kooperiert mit den Tagesmüttern des OÖ Familienbunds. Dafür wurde eine 150-Quadratmeter-Wohnung in unmittelbarer Nähe des Linzer Unternehmensstandorts kindgerecht adaptiert.

Fixpunkt im Unternehmenskalender



Eltern vereinbaren die Betreuungszeiten flexibel mit den Tagesmüttern. Da sich die neue Kinderbetreuungsstätte direkt beim Arbeitsplatz befindet, sparen die Eltern auch noch Wegzeiten. Zusätzlich zählt bei LeitnerLeitner die Ferienbetreuung der Kinder in den Sommermonaten zum Fixpunkt im Unternehmenskalender. "Zudem bieten wir sehr flexible Arbeitszeiten an", und auch Homeoffice sei, je nach Position und Rolle, möglich.

Vorteile für familienfreundliche Betriebe



Wie sehr das Thema den oö. Unternehmen am Herzen liegt, zeigt auch eine Umfrage des OÖ Familienbunds. Darin erachteten 95 Prozent der 251 teilnehmenden oberösterreichischen Firmen das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf als wichtig. Job und Kinder unter einen Hut zu bekommen, sei "ein täglicher Balanceakt", sagt Frauenreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander. Um einen Ausgleich zu finden, sei "ein hohes Maß an Organisationsgeschick notwendig. Frauen- und familienfreundliche Arbeitsbedingungen tragen wesentlich zu gesundheitsfördernden Verhältnissen im Arbeitsleben bei", so Haberlander, was sowohl für Betriebe als auch für Beschäftigte Vorteile bringe.

Zufriedenere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Egger bezeichnet die Kinderbetreuung bei LeitnerLeitner als "einen langfristigen Beitrag zur Zufriedenheit unserer 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir freuen uns, dass wir einen Beitrag leisten können", der sich auch "in der täglichen Identifikation mit uns als Arbeitgeber widerspiegelt". Wegen "der permanenten Rechtsentwicklung" sei ein rascher Wiedereinstieg zudem im Interesse der Mütter.

Zur Sache



Für Arbeitgeber, die mit dem Gedanken spielen, im eigenen Unternehmen einen Betriebskindergarten oder eine Ferienbetreuung anzubieten, ist das Kompetenzzentrum für Karenz und Karriere "Kompass" erste Anlaufstelle.

Kompass wird im Auftrag des Frauenreferates des Landes OÖ gemeinsam mit der Wirtschaftskammer OÖ umgesetzt. "Unser Team ist für Unternehmen der Ansprechpartner in Oberösterreich für aktives Karenzmanagement und eine frauen- und familienfreundliche Arbeitswelt", so die Leiterin des Frauenreferates des Landes OÖ, Beate Zechmeister. Alle Infos auf kompass-ooe.at

Der OÖ Familienbund unterstützt Unternehmen als Ansprechpartner und unterstützt bei Durchführung und Planung familienfreundlicher Maßnahmen. Alle Infos auf ooe.familienbund.at