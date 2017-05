Mini Med - Vortrag zum Thema Herzschwäche

09.05.2017, 15:10 Uhr



Atemnot ist Zeichen

"Das Leitsymptom für Herzschwäche ist Atemnot", sagt Steinwender. Allerdings sind auch Ödeme oder Schwellungen an den Beinen Symptome für eine Herzschwäche. Weitere Merkmale können Ermüdung oder Abgeschlagenheit sein. In nicht akuten Fällen kann oft schon ein Allgemeinmediziner weiterhelfen, Gewissheit bringt eine eingehende klinische Untersuchung. "Die wichtigste Diagnose dabei ist der Herzultraschall", sagt Steinwender. Wichtige Maßnahmen sind milde sportliche Tätigkeiten sowie Blutdrucksenkung. Auch Medikamente wie Betablocker spielen eine wesentliche Rolle. In jedem Fall vermeiden sollte man bei Herzschwäche Nikotin, und auch der Alkoholkonsum sollte eingeschränkt werden.