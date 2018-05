Niedergeschlagen und ausgeraubt: Brutaler Überfall auf Fußgänger in Linz

05.05.2018, 09:40 Uhr

Zwei vorerst unbekannte Männer verfolgten am 5. Mai 2018 um 4:40 Uhr früh zwei Linzer in der Hinsenkampunterführung. Einer der Linzer wurde von den Unbekannten niedergeschlagen und ausgeraubt. Die Polizei schnappte einen der Täter kurz danach.

LINZ. Wie die Polizei mitteilt wurden ein 26-Jähriger und ein 24-Jähriger, beide aus Linz, wurden am 5. Mai 2018 gegen 4:40 Uhr in der Hinsenkampunterführung von zwei unbekannten Männern verfolgt. Die beiden liefen dort in unterschiedliche Richtungen. Der 26-Jährige wurde von den beiden Männern weiter verfolgt.Beim Aufgang Friedrichstraße streckten die beiden Täter den 26-Jährigen mit einem Faustschlag auf den Kopf nieder, traktierten das Opfer mit Faustschlägen und Fußtritten und forderten die Herausgabe der Geldbörse.

Die beiden Täter flüchteten anschließend in Richtung Straßenbahnhaltestelle, bzw. Richtung Hauptplatz. Am Hauptplatz wurde einer der Täter, ein 20-Jähriger aus Linz, von einem Zeugen eindeutig identifiziert und von der Polizei Landhaus Altstadt festgenommen. Der 20-Jährige wurde ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.Der 26-Jährige klagte über Kopfschmerzen und wurde nach der Vernehmung mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus gebracht.Die geraubte Geldtasche konnte dem Opfer durch einen Zeugen vollständig wieder übergeben werden.