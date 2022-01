Von einem Brand am Fanninigberg im Lungau am 31. Jänner 2022 wird in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg und von Seiten der Feuerwehren berichtet.

WEIßPRIACH. Zu einem Brand kam es am 31. Jänner 2022 um kurz nach vier Uhr im Bereich einer Skihütte in Weißpriach im Lungau, meldet die Polizei. Aus bisher unbekannter Ursache sei in einer Remise im Skigebiet Fanningberg das Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr auf ihrem Social-Media-Account bekannt gab, wurden um 06:40 die Feuerwehren Weißpriach, Mariapfarr, Göriach, Tamsweg und St. Michael zu dem Brand am Fanningberg alarmiert.

Schwierige Löscharbeiten

Die Löscharbeiten hätten sich laut den Meldungungen auf Grund des schlecht zugänglichen Einsatzortes schwierig gestaltet. Da der Einsatzort nur per Fußmarsch erreicht werden konnte, sei ein Shuttledienst mittels Skidoos eingerichtet worden und die Löschwasserversorgung durch die Beschneiungsanlage sichergestellt. Wie Polizei und Feuerwehr berichten, konnten durch das schnelle Eingreifen der Ortsfeuerwehr Weißpriach Schlimmeres verhindert werden und die Einsatzfahrzeuge der Alarmstufe 2 wieder abrücken. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf die Skihütte verhindern.

Kein Personenschaden

Durch den Brand seien keine Personen verletzt worde. Die Brandursache sei Gegenstand er Ermittlungen.

