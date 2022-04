Die Wohnungsvergabe von 18 neuen geförderten Mietwohnungen, die im Frühjahr 2023 fertiggestellt sei sollen, obliege der Marktgemeinde Mauterndorf.

MAUTERNDORF. Kürzlich erfolgte in Mauterndorf der Spatenstich für 18 geförderte Mietwohnungen. Das gab die Salzburg Wohnbau, die diese Wohnungen errichtet, bekannt. Das Projekt soll in einer Bauzeit von 14 Monaten nach den Plänen des steirischen Architekturbüros „Werkform Architektur“ auf einem 1.700 m² großen im Baurecht zur Verfügung gestellten Grundstück realisiert werden. „Durch die Nähe zum Seniorenwohnheim ergeben sich Synergien, die es vor allem älteren Menschen ermöglichen, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden selbstbestimmt wohnen zu bleiben. Ebenso öffnet sich für junge Menschen eine Chance auf die erste eigene Wohnung“, meinte Bürgermeister Herbert Eßl in der Pressemitteilung.

Die Wohnanlage soll an das öffentliche Fernwärmenetz angeschlossen und mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet werden. Die Errichtungskosten für das Objekt betragen laut der Salzburg Wohnbau rund 3,1 Millionen Euro und werden vom Land Salzburg – also aus öffentlichen Geldern – gefördert. Die Fertigstellung sei im Frühjahr 2023 geplant. Die Wohnungsvergabe obliege der Marktgemeinde Mauterndorf.

