Der Verein Lern.Film.Studio lädt am Donnerstag, den 30. Juni 2022 ganz herzlich zur Film-Präsentation in der Wirtschaftskammer Tamsweg ein!

Die Jugendlichen des Multiaugustinums in St. Margarethen und der LFS Tamsweg produzierten im Rahmen des LEADER-Projektes ihre eigenen Nachrichtenclips in Zusammenarbeit mit RTS Regional TV Salzburg.

Der Verein Lern.Film.Studio und die Lungauer Schülerinnen und Schüler freuen sich auf viele interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer!

Der Verein Lern.Film.Studio hat sich vor anderthalb Jahren gegründet, um besonders Jugendlichen Kompetenz im Film- und Nachrichtenbereich zu vermitteln und ihnen gleichzeitig eine öffentlichkeitswirksame Plattform für ihre Themen und Anliegen zu geben. Mit Unterstützung von LEADER wurde in drei Salzburger Regionen das Projekt „My view – Jugend macht Filmdokus“ gestartet.

Die von den Jugendlichen produzierten Filmclips, die in Kooperation mit RTS Regional TV Salzburg im Multiaugustinum und der LFS-Tamsweg entstanden sind, werden an diesem Abend filmisch präsentiert und die jeweiligen Themen mit regionalen StakeholderInnen diskutiert.

Mehr Infos dazu unter www.lernfilmstudio.eu / office@lernfilmstudio.eu / Tel.: 0676 844 878 870

Ein Projekt mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union