Armin Höfl aus Krakau ist im italienischen Ponte di Legno/Adamello, beim Weltcupauftakt der Skibergsteiger, für das ÖSV-Team in allen Disziplinen – Sprint, Vertical und Individual – gemeldet.

KRAKAU. Von 16. bis 19. Dezember geht im italienischen Ponte di Legno/Adamello der Weltcupauftakt der Skibergsteiger mit allen Disziplinen – Sprint, Vertical und Individual – über die Bühne. Darüber informierte der ÖSV in einer Aussendung. Nach intensiven Testrennen und ausführlichen Beratungen mit dem Betreuerteam rund um Nationaltrainer Andreas Eder, gab der sportlicher Leiter Georg Wörter am 9. Dezember das ÖSV-Aufgebot bekannt. Aus der Nationalmannschaft ist unter anderem Armin Höfl aus Krakau gemeldet. Nach seinem äußerst erfolgreichen Comeback bei den Tests soll Armin Höfl bei allen drei Disziplinen an den Start gehen.

