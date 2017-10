Cookauvins Speis: Eingekochtes Birnenmus im Kräutersud

16.10.2017, 15:28 Uhr

Zutaten für 1 Glas

> 6 sehr reife Birnen (zirka 0,5kg)

Zubereitung



> 50 ml Kräutersaft (Kräutersirup mit Wasser)> 100 g Zucker (wenns wer gern ganz dick mag - dann 2:1 Gelierzucker nehmen)Gleich vorweg: dies wird mit diesem Rezept keine dicke Marmelade, sondern ein flüssiges Fruchtmus. Wenn jemand ein geleeartiges Mus haben möchte, verwendet einfach Gelierzucker (nach Packungsanleitung).Die Birnen schälen. Die geschälte Birne in Essigwasser legen, dann wird sie nicht braun.Danach die fertig geschälten Birnen herausfischen, vierteln, entkernen und in kleinere Stücke schneiden.In einem Topf mit den restlichen Zutaten aufkochen und solange kochen bis sie ganz weich sind (bei überreifen Birnen dauert dies keine 10 Minuten).Danach entweder mit dem Pürierstab oder mit dem Mixer zu einem feinen Mus pürieren. Noch einmal heiß aufkochen und in das Glas füllen. Deckel sofort verschließen und auf den Kopf stellen.Liebe Grüße und gutes GelingenMartin & Verena