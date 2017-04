Rennweg: Große Übung des Krisenstabes der Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau

29.04.2017, 20:25 Uhr

Am Samstag, den 29.4.2017, fand in in St. Peter ob Rennweg eine Übung des Krisenstabes der Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau statt.

RENNWEG. (red) Das Übungszenario ging von mehreren Ereignissen aus, unter anderem ein Unfall mit einem Gefahrenguttransporter, ein Flächenbrand im Bereich des Campingplatzes in Gries inklusive Evakuierung, sowie die Suche nach einer vermissten Person. Rund um das Südportal des Katschbergtunnels war das Übungsgebiet, das damit auch der Bevölkerung die Möglichkeit bot, das Geschehen zu beobachten. Der Krisenstab war in den Räumen der FF St.Peter-Oberdorf untergebracht. Eingebunden waren rund 180 Einsatzkräfte des Krisenstabes, von Gemeinde und Bezirkshauptmannschaft, sowie von Rettung/Rotem Kreuz, Feuerwehr, Polizei und Bergrettung. Es wurden die unterschiedlichen Szenarien durchgespielt - die Trupps der Feuerwehren, Rotem Kreuz und Bergrettung hatten viel zu tun. Im Plan war auch das Löschen aus der Luft mit Hilfe eines Hubschraubers. Ein realer alpiner Notfall - ein Lawinenabgang am Mölltaler Gletscher - bedeutete aber, dass der vorgesehene Hubschrauber dort benötigt wurde und daher erst gegen Ende der Übung für Erkundungsflüge und Löschübungen zur Verfügung stand.Neben vielen ZuschauerInnen aus der Bevölkerung waren als Beobachter unter anderen auch der Spittaler Bezirkshauptmann Mag. Dr. Klaus Brandner und der Bürgermeister der Marktgemeinde Rennweg, Franz Eder bei der Übung dabei.

Der Behördenleitung ware es ein Anliegen, durch die Übung das Zusammenspiel der Einsatzkräfte zu trainieren und damit dazu beizutragen, es zu stetig zu verbessern. Wie in der Abschlussbesprechung erwähnt wurde, übte das Bezirksrettungskommando des Roten Kreuzes zum ersten Mal in seiner neuen Besetzung und auch im Krisenstab der BH Spittal/Drau waren teilweise Personen zum ersten Mal dabei. „Ich gehe davon aus, dass wir für Ernstfälle gut vorbereitet sind und bedanke mich für das Engagement aller Beteiligten!“, so die behördliche Einsatzleiterin BH-Stellvertreterin Mag. Carmen Oberlerchner.Die Bilder zeigen Eindrücke von der Übung und insbesondere die Wladbrand-Löschübung mittels Hubschrauber