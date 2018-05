Drei Siege und ein Remis für Lungauer Fußballer am Sonntag

06.05.2018, 20:19 Uhr

USV Zederhaus - FC St. Veit 2:1 (1:0), Tore: Florian Moser (9.), Patrick Gfrerer (76.), 400 Zuschauer; Im Spitzenspiel der 1. Klasse Süd spielten beide Teams abwartend und so gab es auf beiden Seiten kaum Tormöglichkeiten. Zederhaus ging schnell in Führung, kassierte am Beginn der zweiten Spielhälfte gegen zehn Gegenspieler, ein St. Veiter wurde nach Foulspiel ausgeschlossen, den Ausgleich. Der erlösende Treffer zum Heimsieg gelang in der Schlussviertelstunde und damit wurde die Tabellenführung verteidigt.

USC Ramingstein - USK Rauris 1:1 (0:0), Tor: Benjamin Lenz (73. FE), 100 Zuschauer; Für die Knartruppe reichte es wieder nicht zum ersten Heimsieg im Frühjahrsdurchgang.USC Mariapfarr - SV Mühlbach/Hkg. 3:1 (2:0), Tore. David Lerchner (24.), Josef Petzlberger (36.), Bernhard Mandl (46.), 250 Zuschauer; Die Mariapfarrer Fußballer haben mit diesem Heimsieg zehn Punkte Vorsprung auf die Verfolger und der Meistertitel in der 2. Klasse Süd ist damit wohl in Griffweite.Nachtragsergebnisse vom 1. Mai:SC Pfarrwerfen - USK St. Michael 2:1 (0:0), Tor: Dominik Stumbecker (89.); 200 Zuschauer;USC Ramingstein - SK Taxenbach 0:3 (0:0), 90 Zuschauer; USK Muhr - USV Hollersbach 2:1 (1:0), Tore: Michael Ferner (8.), Bernhard Pfeifenberger (84.), 150 Zuschauer; TSV Unken - USV Zederhaus 2:1 (1:0), Tor: Daniel Pfeifenberger (66.), 150 Zuschauer.