Mattersburg ist um ein innovatives und visionäres Unternehmen reicher: CEO Christian Preiml und CVO Christian Gedeon lassen sich mit ihrem Unternehmen airXbig im Ortsteil Walbersdorf nieder.

MATTERSBURG. Mit "airXbig" hat sich ein inhabergeführtes, österreichisches "Technology Scale Up" für Mattersburg entschieden, welches mittels einer All-in-One-Plattform den autonomen Einsatz von Drohnen „As-a-Service“ mit einem integrierten Verkehrsmanagementsystem (Sharing Economy 2.0) und dem notwendigen Datenschutz kombiniert.

„Diese Betriebsansiedelung zeigt das Gespür aller Beteiligten für Innovation und Zukunftsvisionen und setzt einen wichtigen Schritt, um moderne, attraktive Arbeitsplätze für die Menschen im Burgenland zu schaffen. Die Stadt Mattersburg war und ist stolz, gerade auch zum Thema Innovation, Forschung und Unterstützung der Wirtschaft stets am Puls der Zeit zu sein“, so Bürgermeisterin Claudia Schlager die darauf setzt, dass mit dem neuen Unternehmen auch Mattersburgs Status als moderner Wirtschafts- und Innovationsstandort gestärkt wird.

Ziel Marktführung in der DACH-Region

"Wir wollen mit airXbig zeigen welche Möglichkeiten sich mit dem Einsatz von Drohnen bieten und was alles möglich ist", so Christian Preiml, CEO von airXbig und weiter "Klimaneutral, ressourcen- und kostenschonend wollen wir 2025 Marktführer in der DACH-Region sein." Um dieses Ziel zu erreichen hat man sich zum Ziel gesetzt das Team in den nächsten fünf Jahren, von aktuell 5 Personen, auf 30 Personen anwachsen zu lassen.

Forschung und Innovation wichtig für Wachstum und Wohlstand

Wirtschafts- und Forschungslandesrat Leonhard Schneemann betonte anlässlich der Präsentation der Betriebsansiedlung: „Forschung und Innovation sind wichtige Grundlagen für kluges Wachstum und Wohlstand. Daher freut es mich ganz besonders, dass der Forschungsstandort Burgenland durch die Ansiedlung von airXbig weiter aufgewertet wird“, so der Landesrat, der weiter bekräftigte: „Wir arbeiten ständig daran, die burgenländischen Unternehmen bei den Forschungsvorhaben noch besser zu unterstützen. Mit der Gründung der Wirtschaftsagentur Burgenland Forschungs- und Innovations GmbH haben wir erst kürzlich einen Meilenstein gesetzt.“

Burgenland als attraktiver Betriebsstandort

Damit ein Standortwechsel für einen Betrieb überhaupt in Erwägung gezogen werden kann, bedarf es einer Reihe an wichtigen Voraussetzungen. Dazu gehören nicht nur die infrastrukturellen Gegebenheiten, sondern ebenso, dass Betriebe seitens des Landes, der Städte und Gemeinden und der Förderstellen professionell betreut werden. "Dass dieses Zusammenspiel von Land, Kommune und Wirtschaft im Burgenland so gut funktioniert, sieht man an den langjährigen Erfolgen der Betriebsansiedelungen und Wirtschaftsförderungen.

Seit dem EU-Beitritt hat sich das Burgenland zu einer der Vorzeige­regionen Europas entwickelt. Wie sehr unser Stand­ort boomt, zeigt die öster­reichweit höchste Grün­der­rate", freut sich LR Schneemann.

Wirtschaftsagentur unterstützt auch bei Standortsuche

Die Wirtschaftsagentur setzt einerseits wirtschaftspolitische Maßnahmen durch Beteiligungen und aktive Betriebsansiedlungen. Andererseits wird den Unternehmen ein umfangreiches Paket aus Förderprogrammen, eigenen Finanzierungsgesellschaften und zahlreichen vorteilhaften Services angeboten.

„Unter dem Motto 'Wir bieten Raum für all Ihre Vorhaben' begleiten wir Unternehmer mit der Serviceleistung Standortsuche von Beginn der individuellen Suche bis zur Inbetriebnahme des neuen Standortes. Es freut uns, dass die Firma 'airXbig' diese Dienstleistungen und Wirtschaftsförderungen am Standort Mattersburg nutzt“, so Harald Zagiczek, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland.

Neben der individuellen Standortsuche stehen den Unternehmen an bald sechs Standorten voll aufge­schlossene und gewid­mete Gewerbe­flächen in allen Größen zur Verfügung.

Vorrangige Aufgabe der Wirtschaft Burgenland GmbH ist es, die gesamte Wirtschaftsförderung für das Land Burgenland gemäß dem Landes-Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 – WiföG abzuwickeln.

439 Förderansuchen genehmigt

Im Bereich der Förderungen wurden dieses Jahr 439 Förderansuchen genehmigt. Es konnte dadurch ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 217,7 Millionen Euro im Burgenland ausgelöst werden. In Summe sind Fördermittel aus EU, Bund und Land iHv. 25,6 Millionen Euro in die burgenländische Wirtschaft geflossen. Eine Evaluation ergab, dass ein öffentlicher Förder-Euro fünf Euro Förderungen aus Privatkapital auslöst.

Die laufende Entwicklung und Implementierung von maßgeschneiderten Förderprogrammen zählt insbesondere im Hinblick auf die Stärkung des Burgenlandes als Wirtschaftsstandort sowie den Ausbau und die Attraktivierung der burgenländischen Tourismusbetriebe zu einem wichtigen Aufgabenbereich.