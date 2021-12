Die Landesstraße B 1 zwischen Kolm und Sarling wurde auf einer Länge von rund 2,3 km ausgebaut und ist für den Verkehr wieder freigegeben werden.

BEZIRK. Landesrat Ludwig Schleritzko hat am die Verkehrsfreigabe für den derzeitigen Ausbaustand der Landesstraße B1 zwischen Kolm und Sarling im Gemeindegebiet von Bergland vorgenommen. Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko: „Der NÖ Straßendienst ist stets bemüht unsere Landesstraßen verkehrssicher zur Verfügung zu stellen. Mit dem Ausbau der B 1 hier in Bergland wird ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Richtung gesetzt.“

Ausgangssituation

Aufgrund der schlechten Anlageverhältnisse (schlechte Straßenkonstruktion, hohes Alter, etc.) entsprach die Landesstraße B 1 zwischen Kolm und Sarling auf einer Länge von rund 2,3 km nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, hat das Land NÖ (NÖ Straßendienst) einen Ausbau der Landesstraße B 1 von km 108,3 bis km 110,6 beschlossen. Die B 1 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 4.500 Fahrzeugen am Tag frequentiert, wobei der Schwerverkehrsanteil bei rund neun Prozent liegt.

Ausführung

Nach Herstellung der Entwässerung wurde die Fahrbahn mittels seitlicher Schüttungen verbreitert und der bestehende Asphalt sowie ein Teil der darunterliegenden Pflasterdecke über die gesamte Bauloslänge abgetragen. Die Straßenbreite wurde entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard um rd. 0,50 m auf eine durchgehende Breite von 7,00 m ausgebaut. Zur Verbesserung der Sicht und Erhöhung der Verkehrssicherheit wurde die Linienführung der Kuppen und Wannen optimiert, wobei in Teilbereichen das Niveau der Fahrbahn um bis zu 60 cm erhöht und in anderen Bereichen um bis zu 70 cm abgesenkt wurde. Bei den Absenkungen galt es den kompletten Straßenaufbau neu herzustellen. Anschließend wurde über die komplette Bauloslänge eine ungebundene Tragschichte eingebaut und zwei Lagen bituminöse Trag- und Deckschichten aufgebracht. Danach erfolgte die Herstellung der neuen Bankette. Die Asphaltierung der Deckschichte und die Abschlussarbeiten der Begrünung erfolgen im Frühjahr 2022. Die seitlichen Schüttungen und die Entwässerung wurden durch die Straßenmeisterei Blindenmarkt im Vorfeld hergestellt. Die Straßenbauarbeiten, Bankettherstellung und Asphaltierungsarbeiten wurden von der Firma STRABAG AG ausgeführt. Die Gesamtkosten von rd. 2,25 Millionen Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.