Alle 39 Mitgliedsgemeinden der LEADER-Region Mostviertel-Mitte haben in den letzten Monaten den Verbleib im LEADER-Verein beschlossen. Gemeinsam wird nun Anfang Mai die Bewerbung für das LEADER-Programm 2023-2027 der Europäischen Union eingereicht.

REGION. Zufrieden und auch stolz ist der langjährige LEADER-Obmann Anton Gonaus über diese geschlossene Zustimmung zur Weiterführung des LEADER-Programmes. „Nur durch unseren von den Gemeinden getragenen LEADER-Verein ist es möglich, EU Fördergelder aus diesem Programm in die Region zu holen. Seit Gründung der Region Mostviertel-Mitte waren es rund 20 Millionen Euro, die in unterschiedlichste Projekte zur Stärkungen des ländlichen Raumes geflossen sind. Trotz des vergleichsweise günstigen Mitgliedsbeitrags von nur einem Euro je Einwohner können wir finanziell stabil in die neue Förderperiode starten.“

Bei der Sitzung und neuerlichen Bewerbung als LEADER-Region wurden in Kirchberg an der Pielach die Entwicklungsbedarfe und Entwicklungsziele für die Region diskutiert.

Auch formale Rahmenbedingungen und Umsetzungsstrukturen mussten an aktuelle EU-Vorgaben angepasst werden. Die endgültigen Beschlüsse werden im Rahmen einer Mitgliederversammlung Ende April in Mank gefasst werden.

Bisherige Erfolge und neue Ziele



Durch die Unterstützung der LEADER-Region Mostviertel-Mitte konnten in den letzten Jahren zahlreiche Projekte, wie beispielsweise die filmische Dokumentation der Region durch die Filmchronisten, die jährliche Obstbaumpflanzaktion, eine regionale Immobilienplattform sowie eine Reihe von Regional- und Bauernläden umgesetzt werden. Petra Scholze-Simmel, LEADER-Managerin, ergänzt: „In den kommenden Jahren wollen wir uns auch vermehrt den Themen Biodiversität und Umgang mit natürlichen Ressourcen widmen. Denn unser Naturraum ist es, der das Leben am Land so lebenswert macht.“