Landesrat Jochen Danninger besuchte mit der Donau Lodge in Ybbs einen Vorzeigebetrieb in der Region Nibelungengau und zeigt sich begeistert. Karin und Ernst Gruber-Rosenberger haben mit ihrem zweiten Betrieb – der Donau Lodge ein wahres Juwel direkt an der Donau geschaffen.

YBBS. Seit Februar 2010 betreibt die Familie den Babenbergerhof in Ybbs mit viel Liebe und Hingabe. Die Begeisterung für das was sie tun ist bei den Gastgebern ist spürbar. Im Juli 2019 wurde dann die Donau Lodge eröffnet – ein Hotel in einzigartiger Lage direkt am Donauufer, mit Weitblick über die wunderbare Landschaft im Nibelungengau.

Urlaubsgenuss an der Donau

Das Vier-Sterne-Haus liegt direkt an der Donau mit Ruheelementen direkt an der Donaulände, wo man leicht Entspannung finden und die Seele baumeln lassen kann sowie den vorbeiziehenden Schiffen zusehen kann. Familiäre Atmosphäre wird im Betrieb großgeschrieben und dieses Gefühl wird auch an die Gäste weitergegeben.

Der Betrieb liegt direkt am Donauradweg und nahe der Abzweigung zum Ybbstalradweg und wird deswegen gerne von Radtouristen frequentiert. Radfahren wie auch andere Outdooraktivitäten boomen seit dem letzten Jahr stark – eine Fortsetzung des Trends in den nächsten Monaten ist wahrscheinlich.

"Donau Lodge als Vorzeigebetrieb der Region"

Landesrat Jochen Danninger: „Auf der Verbindung von Rad-Ausflügen und Nächtigungen in Niederösterreich legen wir heuer einen besonders großen Schwerpunkt. Wir wollen aus den Ausflüglern Nächtigungsgäste machen. Hierzu bieten sich der Donauradweg als Flaggschiff unserer Radwege und die Donau Lodge als Vorzeigebetrieb der Region fast idealtypisch an. Ich freue mich, dass nach den lang ersehnten Öffnungsschritten nun eine Aufbruchsstimmung unter den Tourismusbetrieb der Region spürbar ist. Niederösterreich steht eine großartige Sommersaison bevor – zwar weiterhin mit viel Abstand und Sicherheit, aber mit noch viel mehr Genuss.“

Bernhard Schröder- Geschäftsführer Donau Niederösterreich Tourismus GmbH: „Wir setzen im Tourismus stark auf Qualität. Durch die ständig steigenden Ansprüche der Gäste braucht es mutige Unternehmen, die in neue Angebote und in Qualität investieren. Sie sind ein wichtiger Motor im Tourismusangebot der Region Nibelungengau.