Das IMWF – Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH kürt Haubis als „BELIEBTE MARKE ÖSTERREICHS 2022“. Das Gütesiegel wurde heuer erstmals vergeben, um beliebte österreichische Marken auszuzeichnen. Entscheidend für die Stärke einer Marke ist, wie nachhaltig und spezifisch diese in der Wahrnehmung und im Gedächtnis der Kunden verankert ist. Dabei wirkt die Marke Haubis in der öffentlichen Wahrnehmung als besonders regional, qualitativ hochwertig und wohlschmeckend!

Marken überzeugen heutzutage mit einer klaren Haltung

Für Konsumentinnen und Konsumenten spielt die Herkunft von Lebensmitteln eine zentrale Rolle. Vor allem heimische Lebensmittel werden immer beliebter. Um die beliebtesten österreichischen Marken und deren öffentliche Wahrnehmung zu untersuchen, hat das IMWF heuer erstmals eine Studie beauftragt. Die Studie „Beliebte österreichische Marken“ wurde zwischen dem 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 durchgeführt.

Beim sogenannten Social Listening wurden zu den 275 wichtigsten österreichischen Marken in öffentlichen Onlinequellen 125.456 Aussagen gesammelt (bspw. in Social Media, Blogs, Foren, Nachrichtenmedien, Fachmedien, u.ä.). Im Anschluss wurden diese durch eine Künstliche Intelligenz-basierter Textanalyse automatisch ausgewertet.

Haubis wird als beliebte Marke in der Kategorie Brot und Backwaren ausgezeichnet

Es freut uns sehr, dass wir mit der Marke Haubis in den erforderlichen Kriterien so hervorragend bewertet wurden, dass wir uns zu den „BELIEBTEN MARKEN ÖSTERREICHS 2022“ zählen dürfen.

Das macht die Marke Haubis besonders:

Unsere handfeste Werte sind seit 1902 Anton Haubenberger I die Bäckereikonzession für seinen Vierkanthof erwirken konnte gleichgeblieben. Seither bilden sie die Basis unseres Tuns:

WIR SIND EIN FAMILIENUNTERNEHMEN.

Ein österreichisches, eigentümergeführtes Familienunternehmen – was in wirtschaftlichen Zeiten wie diesen bereits Seltenheitswert hat. Dadurch können wir einerseits genau die Firmenstrategie verfolgen, die wir persönlich für richtig halten. Andererseits können wir mit unserem Handschlag für die Qualität unserer Produkte und für die engagierte Zusammenarbeit mit unseren Partnern stehen.

WIR SIND TIEF IN UNSERER REGION VERWURZELT.

Selbst wenn wir mittlerweile in ganz Österreich und sogar darüber hinaus präsent sind, vergessen wir nie, wo wir herkommen. Wir sind Mostviertler mit Leib und Seele. Darum unterstützen wir die Landwirte unserer Region durch den gezielten Rohstoff­einkauf in direkter Umgebung (Marillen oder Safran aus der Wachau, Karotten, Honig, Blaumohn, Kürbisse und viele mehr aus der Region). Darüber hinaus geben unsere Produktionsstätten in Nieder- und Oberösterreich über achthundert Menschen Arbeit bzw. eine fundierte Ausbildung.

WIR SIND OFFEN FÜR NEUES.

Unsere Wertschätzung für die Tradition unseres Handwerks lässt uns auch nach vorne schauen. Nicht nur, was die Entwicklung neuer Produkte betriff­t. Im Laufe der Zeit haben wir viele Wege gefunden, über die wir unser gesammeltes Wissen mit Interessierten aller Bereiche teilen. Das Haubiversum – Die Brot-Erlebniswelt ist nur einer davon.

Quelle

* Mehr Informationen zur Studie finden Sie unter IMWF Beliebte Marken 2022. Der Bericht und das Interview von Oliver Schreiber KURIER mit dem Markenexperten Michael Brandtner finden Sie hier.