MELK. Es gibt bekanntlich viele gute Gründe um zu laufen. Dabei handelt es sich um eine ganzheitliche Sportart, die Körper und Geist perfekt in Einklang bringt. Zudem ist es denkbar einfach, da man dafür ausgesprochen wenig Ausrüstung braucht und es unabhängig von Ort und Zeit machen kann. Der Bezirk Melk bietet dafür eine ganz besondere Vielfalt an unterschiedlichsten Laufstrecken. Dabei kann man die wunderschöne Natur in vollen Zügen genießen. Einen ganz besonderen Reiz üben dabei Wasser und Berge aus.

Fluss- oder Berglauf

Gemeinsam mit Werner Schrittwieser alias „Running Schritti“ haben wir ein paar schöne Laufstrecken im Bezirk Melk begutachtet. In Zelking schafft man es beispielsweise von Fluss zu Fluss oder auch ins Gelände zu laufen. Die Melktal-Radroute führt entlang der Melk bis zum Kraftwerk. Wer lieber ein paar Höhenmeter sammeln will, der kann über die Ruine Zelking auch auf den Hiesberg laufen. Ein absolutes Highlight in Sachen Berglauf ist mit Sicherheit auch der Grüntalkogel im Texingtal. Hier gibt es die verschiedensten Möglichkeiten das Ziel bei der Grüntalkogelhütte auf 886 Meter zu erreichen. „Ich starte am liebsten in der Luft und laufe über den Bichlberg und Schwabeckkreuz zur Grüntalkogelhütte“, so die favorisierte Strecke von Werner Schrittwieser. Wer es hingegen eher gemütlicher angeht, der hat unzählige Möglichkeiten entlang der Donau. Künftig stellen wir euch mit dem Laufprofi regelmäßig tolle Laufstrecken im Detail vor.