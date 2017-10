Vernissage von Prof. Kurt Freundlinger in Ybbs

01.10.2017, 23:12 Uhr

Vor kurzem erhielt er zwei Preise von italienischen Galerien und wohnt in Münichreith und Wien.Seine Werke, mit einer ganz besonderen Technik gemalt (Öl, Sand, Wachs), sind in der OKAY Galerie des Kulturvereins OKAY in der Franz Kirchstraße 5-7 bis 28. 10. 2017 zu sehen.Öffnungszeiten Fr. 10-12 u. 15-18 h; Sa. 10-12 h; Mo. 10-12 u. 15-18 hBei der Vernissage waren unter anderem Stadträtin Ulrike Schachner und Gemeinderat Robert Nußbaummüller anwesend und machten sich ein Bild der ausgestellten Werke.