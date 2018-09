"Liebe2018": An diesen Platzl "liebt" es sich im Bezirk Melk am Besten

24.09.2018, 15:36 Uhr

Egal ob an der Donaupromenade, im Wald oder auch in der Gasse: Hier vergnügt sich der Bezirk am liebsten.

Liebesspiel im Wald

BEZIRK. Manche Dinge im Leben müssen schnell gehen. So kann es auch sein, dass Liebende, egal aus welchen Gründen, schnell ihrer Liebe Ausdruck verleihen wollen. Der Kick des Erwischtwerdens verleiht der Sache noch zusätzlich Brisanz. Trotzdem gilt dabei immer: je versteckter desto besser. Doch wo sind diese Plätze in unserem Bezirk?Der Krummnußbaumer Leo Teufl hat da was "klingeln gehört": "Es gibt bei der Kreuzung aus Sarling kommend und die B1 überquerend eine romantische Verbindungsstraße durch den Wald nach Wieselburg. Hier kann man angeblich regelmäßig parkende Autos erblicken, deren Insassen im Pkw mit Bestimmtheit keine Schwammerl suchen." Nicht zu Unrecht wird in der Umgebung dieser Wald im Volksmund schon sehr lange auch „Liebeswald“ genannt. Weitere "Liebeswälder" gibt es u.a. im Hörsdorfer Wald, aber auch die Gegend rund um den Ostrong. Im Wald gilt aber immer besondere Vorsicht: Entweder trifft man auf Gleichgesinnte, oder im schlimmsten Fall auf einen Jäger. Dies könnte in weiterer Folge zu einer Anzeige führen – prinzipiell ist jede sexuelle Handlung in der Öffentlichkeit strafbar.

Das Melker "Pornogasserl"

Gewinnspiel

Auch die Bezirkshauptstadt hat so ihre "kleinen Winkerl", wo es mehr oder weniger ungestört zur Sache gehen kann. Ein beliebter Punkt oder besser gesagt Gasse ist die Zaglauergasse – auch liebevoll "Pornogasse" genannt. Aufgrund ihres runden Winkels kann diese durchaus in den Nachtstunden für zumindest einen kurzen Liebesakt genutzt werden. Aber es geht auch ein wenig romantischer in Melk. "Im Park bei der Schiffsstation, auch romantische Donaupromenade genannt", erklärt Claudia Getzinger, "ich selbst hab mich in Melk aber noch nie in der Natur vergnügt." Weiters ist auch die Gegend rund um Hub (Nähe Schönbühel) und um das Bermudadreieck sowie beim Herrenhaus ein beliebter Ort für das schnelle Vergnügen.Schicken Sie Ihre Liebesgeschichte an liebe2018@bezirksblaetter.at oder laden Sie Ihre Story auf meinbezirk.at/liebe2018 hoch. Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an und verraten Sie uns den Bezirk, in dem Sie wohnen. Fotos sind natürlich erwünscht. Hier geht's zum Interview mit Sexualtherapeutin Bettina Brückelmayer