Ruprechtshofens Fleischerei Teufl "vergoldet" seine Würste

17.09.2018, 15:42 Uhr

Der Ruprechtshofner Fleischerbetrieb konnte bei der Wurst-WM 30 Medaillen – davon 18 in Gold – abräumen.

RUPRECHTSHOFEN. 18 Mal Gold, sieben Mal Silber und fünf Mal Bronze, dass ist die Bilanz der Fleischerei Teufl aus Ruprechtshofen beim 22. Internationalen Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren in Hollabrunn. "Besonders stolz sind wir dabei auf unseren Josef jun., der heuer das erste Mal bei der Wurstproduktion mitgewirkt hat und seinen ganzen Ehrgeiz in den Wettbewerb steckte", berichtet die Fleischerei auf Facebook voller stolz.

756 Produkte aus aller Welt

"Qualität wird immer besser"

Zur Sache

Die Konkurrenz war bei der sogenannten Wurst-WM aber nicht gerade wenig. An zwei Tagen wurden 756 Produkte auf Herz und Nieren getestet, verkostet und prämiert. Insgesamt vergab die Jury 538 Goldmedaillen – davon 220 an niederösterreichische Fleischerbetriebe. Sowohl Experten als auch die Promi-Jury zeigten sich begeistert.„Die Qualität wird von Jahr zu Jahr besser. Dies spiegelt auch die Veränderung in unserer Branche wider: Die Betriebe, die bleiben, bieten eine tolle handwerkliche Verarbeitung und ausgezeichnete Produkte“, erklärt Anka Lorencz, Geschäftsführerin der Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe in der Wirtschaftskammer.Nach der Verkostung wurden die Produkte wieder hygienisch verpackt und gekühlt gelagert.Die prämierten Produkte kommen karitativen Zwecken zugute und werden der Caritas und dem Roten Kreuz gespendet.Die Fleischerei Teufl zählt zu den modernsten Schlacht- und Zerlegebetrieben Österreichs. Mit diesen Produkten holten Sie Gold:• Pikantwurst• Käsleberkäse• Pikantleberkäse• Krakauer• Alpenländer• Polnische• Mährische• Husarenwurst• Braunschweiger• Knoblauch-#+stangerl• Debreziner• Käsekrainer• Blutwurst• Preßwurst• Rehleberpastete• Bauchspeck• Fleischknödel• Wurstplatte