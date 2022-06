ASPARN AN DER ZAYA. Bürgermeister und Obmann des neuen Vereins „Kultur im Stättl“, Manfred Meixner, und sein Stellvertreter Werner Paltram, starteten die heurige Spielsaison im Filmhof mit dem bekannten Kabarettisten, Autor und Moderator Gerald Fleischhacker, der seit 2018 auch „Die Tafelrunde“ im ORF III präsentiert. Fleischhacker ist mit „Am Sand“ noch lange nicht am Sand, aber mittlerweile 51jährig und immer grantiger, wie seine Frau meint. Deshalb muss er einen „Anger-Management-Kurs“ besuchen, um dort zu lernen, mit seinen negativen Impulsen fertig zu werden. Damit lässt sich drei Stunden feines Programm gestalten.

An diesem sehr vergnüglichen Abend, organisiert von Peter Zawrel, verköstigte der Tennisverein. Andrea und Franz Pichler, Chef des Haupt-Sponsors SPUSU, unterhielten sich prächtig.

Nach dem Schulball des nebenan gelegenen Schulzentrums Asparn kamen noch Vizebürgermeisterin Gudrun Zawrel-Eberlein mit Sonja Huber und Maria Prukl auf einen Aperol vorbei.

Die drei Juli-Termine im Filmhof werden musikalischer Natur sein, im August und September wechseln sich Musik und Kabarett ab. Gery Seidl und Caro Athanasiadis und andere mehr werden heuer noch in Asparn auftreten.

Neugierig geworden? Karten gibt es unter karten@kultur-im-staettl.at