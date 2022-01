POYSDORF. Dem Poysdorfer Postenkommandanten Albert Czezatke gratulierte Landtagspräsident Karl Wilfing zum 60er. Seit 41 Jahren im Polizeidienst und seit 25 Jahren im Weinviertel stationiert, kennt der Altruppersdorfer die Grenzregion wie seine Westentasche. „Wenn man´s genau nimmt, war Albert ein Frühberufener, denn Räuber und Gendarm hat er schon in Kindheitstagen mit mir in Wetzelsdorf gespielt“, so Landtagspräsident Karl Wilfing schmunzelnd. Dem Jubilar alles Gute zum Runden sowie weiterhin viel Lebensfreude und vor allem Gesundheit.