Bauarbeiten für den Einbau einer Kühlanlage im Urbanusheim haben begonnen

POYSDORF. Das Urbanusheim in Poysdorf wird als eines der ersten Heime in Niederösterreich mit einer Kühlanlage ausgestattet. Damit diese Kühlung vor dem Sommer fertig wird, wurde bereits jetzt die Baustelle vom Institutsdirektor Prof. Gisinger, gemeinsam mit den Geschäftsführern Fr. Kraus und Hr. Pohl eröffnet. Die Kühlung wird die Luft über die Belüftungsanlage temperieren und so für eine angenehme Abkühlung sorgen. Es wird erwartet, dass ein Temperaturunterschied von 5-7 Grad zur Außentemperatur erreicht werden kann. Die Lebensqualität der BewohnerInnen, aber auch der MitarbeiterInnen wird durch diese Maßnahme sicher stark ansteigen. Für die BewohnerInnen bedeuten die Bauarbeiten in den nächsten Wochen sicher eine Umstellung zum gewohnten Tagesablauf, viele neugierige Gesichter begleiten aber auch die Baumaßnahmen auf Schritt und Tritt.