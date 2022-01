BEZIRK. Warm anziehen, rein in die Schuhe mit den Kufen und rauf auf's Eis: Schon geht es los mit kunstvollen Schwüngen und herrlichem Flitzen über glitzernde Flächen.

In Mistelbach lädt der Eislaufplatz direkt im Stadtkern ein, in Wolkersdorf lädt der Eislaufplatz auch zum Eisstockschießen ein.

Dazu Jochen Danninger, Tourismuslandesrat: „Eislaufen ist eine herrliche Möglichkeit zur Bewegung an der frischen Luft, auch wenn es früh finster wird oder das Zeitbudget ohnehin begrenzt ist. Viele Kinder lieben es, förmlich über das Eis zu 'fliegen' und viele Erwachsene entdecken mit ihnen die Faszination 'Eis' aufs Neue.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung ergänzt: „Bei vielen Eislaufplätzen ist aus Sicherheitsgründen die Gästeanzahl begrenzt ˗ nützen Sie nach Möglichkeit die Online-Buchung! Einfach von zuhause aus oder unterwegs per Handy die Plätze reservieren, dann steht dem sicheren Eislaufvergnügen nichts mehr im Wege, und lange Wartezeiten werden ebenso vermieden!“