Gaweinstal/Schrick: Vergangenen Freitag haben die Waidkameraden des Hegeringes Gaweinstal zum diesjährigen Ferienspiel geladen. Treffpunkt war beim Schricker Wald, wo die zahlriechen Kinder und ihr Mamis und Papas auf einige Traktoren und Wildanhänger steigen durften.

Gemeinsam ging es in den schattigen Wald zur Jagdhütte der Schricker Jägerschaft.

Dort erfolgten die Aufteilung in einige Kleingruppen und der Beginn eines interessanten und lehrreichen Parcours in der freien und unberührten Natur.

Jagdlicher Stationsbetrieb war eingerichtet

Die Stationen waren alle von einigen erfahrenen und kinderliebenden Jägern besetzt und überall konnten sich die vielen Kids aktiv einbringen.

Bei den Falknern durften sie den Falknerhandschuh probieren, den Uhu, Adler, Habicht & Co aus nächster Entfernung beobachten, streicheln und auch selbst auf der Faust tragen.

Unter strenger Aufsicht durften sie das Luftdruckgewehr und das Zielfernrohr kennen lernen und selbstverständlich auch damit schießen.

Eine Station war bestückt mit so ziemlich allen in Schrick und Gaweinstal vorkommenden Wildtier-Präparaten. Unter anderem von Fuchs, Dachs, Marder, Wiesel, Fasan, Stockente und einige mehr. Die aufmerksamen und höchst interessierten Kinder erfuhren viel über die Wildbiologie, über die Lebensweisen und Gewohnheiten der Tiere und auch über die Jagdwirtschaft.

Urkunden und Geschenke für alle Kinder

Nach der Absolvierung des lehrreichen und spannenden Stationsbetriebes rund um das Jagdhaus wurden die Kinder mit Urkunden ausgezeichnet und mit Broschüren, Wildtierkalender und Malbücher vom NÖ Jagdverband beschenkt.

Abschließend haben die motovierten Waidkameraden, unter der Leitung von Hegeringleiter Christian Geppert und dessen Stellvertreter Werner Bergmayer, zu Würstel und Saft geladen.

Die Vizebürgermeisterin Birgit Boyer gab sich ebenfalls ein Stelldichein und nahm auch an dem Ferienspiel teil.

Öffentlichkeitsarbeit – ein Teil der Jagd

Mit der Teilnahme am Ferienspiel haben die Jäger des Hegeringes Gaweinstal wieder einmal einen wichtigen und vorbildlichen Beitrag in Sachen Öffentlichkeitsarbeit geleistet!

Interessenten finden mehr Informationen über die zahlreichen Aktivitäten im Jagdbezirk Mistelbach auf www.jagdbezirk-mistelbach.at.



Waidmannsheil

Am Foto: Die Waidkameraden Gebhard Schalkhammer, Bertl Langer, Gerald Morawek, Werner Bergmayer, Christian Geppert, die drei befreundeten Falkner, die Vizebürgermeisterin Birgit Boyer, zahlreiche Kinder und einige Begleitpersonen.