Mistelbach: Vergangenes Wochenende gab sich das sportliche Team von „Best Fitness“, Mistelbachs top Fitnesscenter & Gesundheitszentrum, beim Schützenverein-Mistelbach ein Stelldichein.

Nach einem anstrengenden und fordernden Dienst im Fitness- und Gesundheitszentrum in der Mistelbacher Barnabitenstraße trainierte das kompetente Team zum wiederholten Mal beim Schützenverein Mistelbach mit der Faustfeuerwaffe. Mit den konzentrierten und ruhigen Schießtrainings am Faustfeuerwaffenstand werden bekanntlich Stress abgebaut und oftmals auch Burnouts hintangehalten.

Immer mehr Mitglieder von "Best Fitness", wo Spaß, Motivation und Trainingserfolg an oberster Stelle stehen, finden den Weg zum Schießtraining und den damit verbundenen Stressabbau beim Schützenverein Mistelbach.

Was zeichnet "Best Fitness" aus und was wird unter anderem dort geboten:

Das smarte Egym-Zirkeltraining, das auf die Beweglichkeit zugeschnittene Flexx-Training, fachkundiges Personaltraining, persönliche und individuelle Betreuung, Jumping Fitness, Iron Pump, Pilates, TabataHiit, Deepwork, Gesunder Rücken und vieles mehr. Cardiobereich, Kraftbereich, Freihantelbereich und Outdoorbereich sind eine Selbstverständlichkeit. Viele Mitglieder kommen auch gerne wegen dem Saunaaufguss und noch mehr wegen der dortigen familiären Atmosphäre.

Und immer mehr Sport- und Fitnessbegeisterte finden auch den Weg zum Schützenverein-Mistelbach, wo mit dem Schießsport zusätzlich Ausgeglichenheit, Konzentration, Ruhe und Harmonie gefunden und trainiert werden.

Der Schützenverein-Mistelbach:

Beim Schützenverein Mistelbach finden Mitglieder und Freunde des Schießsportes ganzjährig die Möglichkeit mit Faustfeuerwaffen, mit Luftdruckwaffen und mit Langwaffen zu trainieren. Mit Langwaffen auf der 100m- oder 200m-Anlage, am Laufenden Keiler-Stand oder auf einem der drei Wurftaubenstände. Betreuung und Unterstützung finden die vielen Schützinnen und Schützen in allen Bereichen von erfahrenen und kompetenten Instruktoren und Trainer.

Best Fitness-FFW-Schießen

Am 03. Oktober 2020, wird beim Schützenverein-Mistelbach ein „Best Fitness-Faustfeuerwaffen-Bewerb“ stattfinden. Dort werden die Teilnehmer mit der Pistole oder mit dem Revolver auf interessante Überraschungsscheiben schießen. Bei der Siegerehrung wird es hochwertige Sachpreise und Wertgutscheine zu gewinnen geben!

Informationen und Neuigkeiten auf der Homepage

Interessenten finden Informationen, Fotos sowie Berichte von anstehenden und vergangenen Veranstaltungen und Events auf den Vereins-Homepages – www.schuetzenverein-mistelbach.org und auf www.bestfitness.at.

Schützenheil



Am Foto: Schieß- und Personaltrainer Manfred Spelitz, Best-Fitness-Besitzer Ing. Gerhard Swoboda, Fitnesstrainerin und Ernährungsberaterin Lavinia Spelitz, FFW-Schützenmeister Toni Friesl, Best-Fitness-Geschäftsführerin Carmen Ziegler, Fitnesstrainer Johannes Hörmann, Oberschützenmeister Josef Kohzina und Schützin Christine Kohzina.