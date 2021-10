Mistelbach/Großglobnitz: Vergangenes Wochenende wurde beim Schützenverein Großglobnitz im Bezirk Zwettl die traditionelle Landesmeisterschaft des NÖ Jagdverbandes im jagdlichen Schießen ausgetragen.

Zweihundertacht Jägerinnen und Jäger aus ganz Niederösterreich stellten sich der Herausforderung und gingen in den Wertungen Jagdbüchse, Flinte und Kombination an den Start.

Europameister STÖGER auch wieder Landesmeister

Auf Grund bravouröser Schießleistungen ging am Ende des zweitägigen Events einmal mehr Mistelbachs Aushängeschild Nr. 1, der amtierende Europameister Johannes Stöger, als Landesmeister in der Allgemeinen Wertung in der Kombi als auch in der Schrotwertung hervor.

In der Kombi-Wertung folge ein weiterer Europameister. Helmuth Rosskopf aus dem Bezirk Gänserndorf belegte Platz zwei vor dem Drittplatzierten Bernhard Glöckl aus Melk.

Nach den mehrfachen Europameistertiteln, den Staatsmeistertiteln und Bezirksmeistern ist Stöger nun auch wieder Landesmeister – worauf der Oberschützenmeister vom Schützenverein-Mistelbach Josef Kohzina und sein gesamtes Team sehr stolz sind und sich erfreut zeigen.

2mal GOLD für Mistelbach1

Die Mannschaft 1 des Schützenvereines Mistelbach mit den Schützen Johannes Stöger, Theresa Frühwirth, Herbert Grois, Markus Weichselbaum, Martin Schneider, Matthias Knize und Raimund Gössinger platzierte sich auf Grund sensationeller Schießleistung in der Kombinationswertung als auch in der Schrotwertung auf dem ersten Platz und holte somit zweimal Gold.

www.jagdbezirk-mistelbach.at

Mehr Informationen, Ranglisten und Fotos über die Landesmeisterschaft sowie über vergangene und auch über anstehende Veranstaltungen und Events im Jagdbezirk-Mistelbach finden Interessenten auf https://www.noejagdverband.at/lms2021, www.schuetzenverein-mistelbach.org und auf www.jagdbezirk-mistelbach.at .



Waidmannsheil/Schützenheil



Am Foto: Johannes Stöger, Raimund Gössinger, Markus Weichselbaum, Herbert Grois, Theresa Frühwirth, Matthias Knize und Martin Schneider.