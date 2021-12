Ein Jahreswechsel steht bevor und wir sind interessiert zu erfahren: Was wird das neue Jahr bringen? Hegen wir nicht alle gewisse Hoffnungen und haben Pläne für Zukunft?

Viele unserer gesteckten Ziele können wir erreichen, andere verzögern sich, wieder andere müssen unerledigt ad acta gelegt werden. Oft auch müssen wir uns eingestehen, “dass der Mensch sein Geschick nicht selbst in der Hand hat“ – wie es ein Bibelschreiber ausdrückt.

Viele Menschen erkennen, dass es durchaus von Vorteil ist - und anders kann es ja auch gar nicht sein - die Weisheit unseres Schöpfers bei ihrer Zukunftsplanung miteinzubeziehen. Er lässt uns wissen: “So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt, und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet.“



Hier eine kleine Vorschau, was zu Gottes Plänen für unsere Zukunft gehört:

Arbeit, die zufrieden macht (Jesaja 65:21-23)

Nie wieder krank sein oder leiden müssen (Jesaja 25:8; 33:24)

Ein gutes, nie endendes Leben mit Familie und Freunden (Psalm 37:11, 29)

Jeder ist herzlich eingeladen, mehr über diese Pläne in einem interaktiven Bibelkurs kennenzulernen. Auf der Website JW.ORG erfährt man näheres dazu (im Suchfeld bitte: “BIBELKURS“ eingeben).